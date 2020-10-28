Источник: спрятавшая младенца в морозильнике школьница утверждает, что не знала о беременности

Школьница из Новосибирска, которая родила ребенка и спрятала его в морозилке, утверждает, что не знала о своей беременности. Об этом «360» сообщил информированный источник.

Подросток уверяет, что ребенок родился мертвым, утверждает собеседник. Подросток засунул младенца в морозилку из-за шока. О беременности же девушке не было известно из-за того, что у нее не было никаких признаков — она считала, что просто поправилась, сказал источник «360».

Ранее стало известно, что школьница из села Верх-Тула Новосибирского района Новосибирской области родила ребенка и засунула его в морозилку, где он погиб.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала «360», что эта девочка — трудный подросток. Она состоит на учете в полиции, пропускает уроки и гуляет по ночам. Сейчас правозащитники, следователи и сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства того, что произошло под Новосибирском. Болтенко добавила, что школьница родила дома, а ее мать не знала, что девушка ждет ребенка.