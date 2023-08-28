28 августа 2023, 14:23
Источник сообщил подробности потасовки с поножовщиной в Электростали
Источник «360»: пострадавшие в потасовке в Электростали получили ножевые ранения
Пострадавшие в потасовке в поселке Фрязево городского округа Электросталь получили ножевые ранения спины, ног и рук, сообщил источник «360». По его данным, массовой драки не было. На двух молодых людей напала группа неизвестных. Личности злоумышленников пока не установили, пояснил он.
Пострадавшие — молодые люди 2001 и 2002 годов рождения, указал источник. У одного из них выявили колото-резаные ранения спины и правого плеча. У второго — множественные колото-резаные раны правого и левого бедра, ягодицы, а также резаную рану правой кисти.
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Потасовка, по данным собеседника «360», произошла 27 августа около 07:00 возле кафе «Чайхана № 1» на Железнодорожной улице. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Источник обратил внимание, что нападавшие специально нарушали общественный порядок, игнорируя находившихся на улице людей.
Драки
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