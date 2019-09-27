Источник: следователи проверят бездействие полиции после жестокого убийства девушки во Владикавказе

СКМВД Северной Осетии ждет проверка. Деятельностью полицейских заинтересовались в Следственном комитете. Правоохранители попали в поле зрения СК после случая со зверским убийством молодой девушки.

Жительницу Владикавказа не меньше десятка раз пырнул ножом бывший супруг — экс-полицейский. Ревнивец пришел к ней на работу и устроил расправу, попав на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что девушка не раз уже жаловалась на домашнее насилие. За это мужчину посадили под домашний арест.

Теперь следователи выяснят, почему экс-полицейский спокойно разгуливал на свободе. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Бывший муж в приступе ревности напал на девушку во Владикавказе Подробнее

На мужчине были средства технического слежения. Они и помогут установить, была ли нарушена мера пресечения. Если информация подтвердится, против сотрудников полиции возбудят уголовное дело.

Сотрудники правопорядка смотрят на ситуацию под другим углом: по их словам, следить за отправленным под домашний арест должны были сотрудники УФСИН.

Жительница Владикавказа пострадала от рук экс-супруга после того, как тот прочел в ее телефоне переписку. После случившегося ее экстренно прооперировали, но спасти жизнь девушке врачи не смогли. В пятницу, 27 сентября, ее похоронят.