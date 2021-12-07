Источник рассказал о планировавшем стрельбу в московской школе подростке

Молодой человек, планировавший совершить атаку на одну из московских школ, ранее распивал там алкоголь, был крайне грубым, сообщил источник «360», знакомый с ситуацией.

По его словам, парень якобы продавал младшим школьникам сигареты, девочкам посылал фотографии интимного характера, распивал в туалете водку и не только.

Ранее появилась информация, что 18-летний москвич собирался устроить стрельбу в одной из школ Мещанского района Москвы 7 декабря Об этом он говорил двум ученикам 10-го класса, те передали информацию руководству учебного заведения.

Молодого человека задержали при подходе к школе. РБК написал, что правоохранительные органы узнали о планах молодого человека через соцсети, там он угрожал взорвать учебное заведение. У него в ходе обысков нашли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

За 2021 год в России произошли две крупные трагедии в учебных заведениях. В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил расстрел в гимназии № 175 в Казани, погибли девять человек. В сентябре 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, тогда погибли шесть человек.