Источник раскрыл подробности предотвращенного в Махачкале теракта

По словам собеседника агентства, точного плана действий у задержанных не было. Они хотели напасть на полицейских, а после покончить с собой. Возраст всех задержанных от 25 до 28 лет.

До этого никаких противоправных действий за ними не замечали. Официального подтверждения этой информации пока нет.

ЦОС ФСБ поделилось видео задержания боевиков.

На опубликованных кадрах видно, что боевиков задержали на конспиративной квартире. У них изъяли крупный арсенал оружия.

По данным ведомства, участники террористической организации планировали взорвать здание одного из силовых ведомств, а потом атаковать сотрудников полиции.

Как сообщило Ura.ru, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и самодельную бомбу боевики хранили в специальном тайнике. В мобильных телефонах задержанных нашли переписку с зарубежными кураторами. По факту ФСБ завело уголовное дело по статьям «Участие в деятельности террористической организации» и «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».

Источник «360» рассказал, что в квартире взяли только двух участников террористической группы. Остальные прятались в лесу на окраине города, где их задержали.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.