Источник: после столкновений в Дагестане задержали более 90 азербайджанцев

93 граждан Азербайджана задержали после столкновений с полицией в Дагестане. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее власти Дербентского района говорили, что нападавших было несколько.

Всего в потасовке участвовали около 400 человек. По словам источника, из них 93 доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В столкновениях пострадали семь сотрудников полиции. Кроме того, взбунтовавшиеся азербайджанцы повредили пять служебных машин. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану.

После столкновений в Магарамкентский район направили 420 сотрудников МВД для пресечения массовых мероприятий. У одного из пострадавших полицейских серьезные травмы лица, рассказал «360» источник.

В СК рассказали, что граждане Азербайджана вышли на федеральную автодорогу «Кавказ» и пытались перекрыть движение автотранспорта. В прибывших полицейских они бросали камни и другие предметы. После нападения СК начал проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Конфликт произошел из-за того, что азербайджанская сторона пропускает через свою границу только 100 человек в день. При этом в палаточном лагере на границе уже скопилось больше 400 граждан этой республики.

И. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев рассказал журналистам, что в очередной список на пропуск попали всего 120 человек. Из-за этого граждане Азербайджана начали возмущаться и требовать пересечения границы.

Чтобы утихомирить толпу, как рассказал «360» источник, полицейским пришлось выстреливать вверх. Никто из гражданских лиц не пострадал.