Источник: подозреваемого в убийстве 25 пенсионерок в Казани задержали

Мужчина, подозреваемый в убийствах 25 пожилых женщин в Казани, задержан. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, задержание произошло рано утром 1 декабря. Предполагаемого маньяка искали несколько лет. Им оказался 38-летний Радик Т.

Он уже дает показания по делу. Расследование ведет главное следственное управление Следственного комитета России. По версии следствия, первое преступление предполагаемый маньяк мог совершить в 2011 году. Он убивал не только в Татарстане, но и в соседних регионах Поволжья. Силовики в 2017 году предлагали три миллиона рублей за помощь в поиске преступника и установление его личности.