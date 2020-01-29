Отец отравил крикливого младенца снотворным в Пушкино

Житель подмосковного Пушкино задержан за отравление своего ребенка снотворным. Как выяснили полицейские, младенец плохо спал и отец подмешал ему в питание доксиламин.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, 32-летний мужчина нашел своего сына мертвым в квартире на улице Лесная в Пушкино днем 20 июля. Перед этим мать покормила мальчика, а потом уложила его спать.

После смерти ребенка следственный отдел Пушкино начал проверку. К концу 2019 года следователи получили заключение экспертизы, которая показала, что ребенок умер в результате отравления снотворным.

Выяснилось, что отец мальчика подмешивал доксиламин в детское питание, чтобы ребенок уснул. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырехмесячному ребенку смерти по неосторожности. По подозрению в совершении преступления задержан отец младенца», — сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователи также установили, что мужчина подсыпал снотворное не только в детское питание, но и в еду своей супруги.