Источник: оперативник сбил насмерть мужчину в Подмосковье и скрылся с места аварии

Подмосковный полицейский из Егорьевска сбил насмерть человека и скрылся с места аварии. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 2 июня тело 40-летнего мужчины нашли на 95-м километре дороги Москва — Касимов, в районе деревни Щеголево. У него были травмы, характерные для наезда транспортного средства.

Полицейские возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека.

3 июня в Покрове Владимирской области нашли машину Nissan Qashqai с повреждениями передней части кузова, характерными при таком ДТП. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 58-летней жительнице Егорьевска.

Полиция установила, что за рулем находился ее родственник, 35-летний капитан полиции, который работает в отделении по контролю за оборотом наркотиков Егорьевска. В момент аварии он был в отпуске. Оперативника задержали, полиция начала служебную проверку.