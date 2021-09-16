Источник: неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области

В Воронежской области мужчина пытался взорвать отдел полиции. Он подъехал к зданию в городе Лиски, вооруженный автоматическим оружием и полностью одетый в военную форму и бронежилет. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный смог проникнуть к зданию и привел в действие взрывное устройство. При взрыве, по словам источника, пострадал сотрудник полиции. Позже информацию подтвердили в МВД региона.

Источник фото: телеканал «360»

Источник уточнил, что к отделу полиции напавший приехал на «Ниве» с нечитаемыми номерами в 05:30. После нападения ему удалось скрыться.

Мужчину ищут, в полиции предупредили, что при задержании нужно быть осторожными, мужчина опасен.