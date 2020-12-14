Источник: найдено тело мужчины, который похож на армавирского ревнивца

Тело мужчины, похожего на Акшина Гусейнова, обнаружили на побережье Новороссийска. Он подозревается в жестокой расправе над своей возлюбленной и ее братом в Армавире. Об этом сообщил источник «360» в экстренных органах.

Источник фото: телеканал «360»

Гусейнов поссорился со своей подругой 10 декабря. В порыве гнева он ее забил до смерти. Мужчина оставил тело убитой в ванне, а сам отправился в соседнюю столицу. Там он расправился над ее девятилетним братом. Затем доехал до поселка Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Молодого человека объявили в розыск. Однако до последнего момента информации о нем не было. Сам 32-летний Гусейнов после преступления записал видеообращение и распространил его в соцсетях. В ролике житель Армавира сказал, что полностью адекватен, хотя убил 26-летнюю в гневе.

«Я ее убил, потому что ударил. Несколько раз ударил, и в этот момент я понял, что это все, это крах. Обратного пути нет. Она расскажет своей тупорылой матери…», — говорил Гусейнов.

Он объяснил, что они с девушкой не жили вместе. Она себя считала свободной, поэтому изменяла ему с другими. Мужчина также заявил, что у него были большие амбиции и задумки, но этот мир оказался не совершенен, а сам молодой человек устал.