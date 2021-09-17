Источник: личность напавшего на отдел полиции в Воронежской области установили

Личность подозреваемого в нападении на отдел полиции в Воронежской области установили. Им оказался 53-летний житель села Волчанское. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция обыскала его дом, где обнаружила детонаторы, газовый баллон с подведенными проводами и прочую взрывотехнику. На мужчину зарегистрированы два ружья: нарезное и гладкое. Обмундирование и страйкбольную гранату он купил в 2020 году в Красноярске, уточнил источник.

Однако «Нива», на которой мужчина подъехал к зданию полиции, оформлена не на него, а на жителя города Борисоглебск.

Поиски подозреваемого продолжаются.

Рано утром 16 сентября мужчина в военной форме напал на отделение полиции в Воронежской области. Он взорвал дверной замок и ранил сотрудника. В Следственном комитете сообщали, что напавший на отдел полиции также подозревается в убийстве семьи в селении Каменка.