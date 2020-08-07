Источник: курсант университета МВД до смерти избил мужчину в Москве

Курсант четвертого курса Университета МВД имени Кикотя подрался с мужчиной в центре Москвы. Пострадавший скончался в больнице от переломов и травм, а на курсанта завели уголовное дело.

Сотрудники полиции выяснили, что рано утром 22 июля курсант поссорился с мужчиной на Тверской улице. Молодой человек избил обидчика, которого позже доставили в одну из столичных больниц, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у него ушибы головы и груди, закрытую черепно-мозговую травму и переломы нескольких ребер. Мужчина скончался туром 2 августа от полученных травм и разрыва легкого. Погибший приехал в Москву из Республики Марий Эл.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения. Они завели на курсанта четвертого курса уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Молодого человека задержали. Сейчас выяснение всех обстоятельств продолжается.

«360» направил соответствующий запрос в Университет МВД России имени В. Я. Кикотя, но не получил ответа на момент публикации.