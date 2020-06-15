Источник: экс-начальник отдела ГИБДД в Ростовской области избил бездомного

Бывший начальник ГИБДД Аксайского района Ростовской области избил бездомного за день до увольнения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, бездомного избили вечером 27 мая в «Пятерочке» в станице Ольгинская. Неизвестный мужчина ударил 60-летнего потерпевшего в грудь рукой несколько раз, из-за чего у него оказались переломаны несколько ребер, а также диагностирован левосторонний пневмоторокс.

Выяснилось, что к нападению причастен майор полиции в отставке, бывший начальник ОГИБДД отдела МВД России по Аксайскому району, которого уволили по выслуге лет 28 мая.

Теперь избиением заинтересовался Следственный комитет, проводится проверка.