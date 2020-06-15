Источник: двое жителей Подмосковья изнасиловали шестиклассницу

В Московской области двое безработных изнасиловали шестиклассницу. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в полицию обратилась мать 12-летней девочки. Она рассказала, что мужчина поймал школьницу в лесу Балашихи вечером 4 апреля и изнасиловал ее там. Потом он увез ее к другу в Электросталь, и там они вместе совершили насильственные действия над девочкой.

Несмотря на то, что все произошло еще в апреле, мама девочки обратилась к правоохранителям только сейчас. Известно, что девочка воспитывается в неполной семье, живет и учится в Видном.

Стражи порядка уже установили и задержали насильников. Одному из них 33 года, второму — 35. Оба ранее были судимы за кражу, второй, проживающий в Электростали, — еще и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка младше 14 лет.