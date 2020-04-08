Девочка-подросток родила ребенка и бросила его у подъезда в Москве

На юге Москвы полицейские нашли младенца, который родился всего несколько дней назад. Его мать уже нашли, ее госпитализировали.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, мальчика, которому был всего один день, нашли в подъезда дома на улице Мусы Джалиля. У ребенка церебральная депрессия, его отправили в больницу.

Полиции удалось сразу же установить мать ребенка. Это 16-летняя уроженка Киргизии, которая жила в этом же доме на Мусы Джалиля без регистрации. Выяснилось, что она родила мальчика, а потом оставила его на улице. Девушку тоже отправили в больницу.

После происшествия правоохранители начали проверку.