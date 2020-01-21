Источник: детская поликлиника вспыхнула на юге Москвы

ЧП случилось на юге Москвы. Там произошло возгорание в детской поликлинике. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Медицинское учреждение находится по адресу: улица Азовская, дом 20, корпус 2. По данным источника, из поликлиники валил густой белый дым. По последней информации, эвакуированы 100 человек. Из них 30 — дети.

На место выехали десять пожарных расчетов. Возгорание произошло в одном из кабинетов на втором этаже. Как уточнили «360» в МЧС, в здании по этому адресу на втором этаже горела оргтехника. Огонь распространился на 10 квадратных метров. Пожар уже потушили, никто не пострадал.

В МЧС подчеркнули, что до прибытия пожарных администрация слаженно эвакуировала всех из здания.