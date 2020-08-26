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    26 августа 2020, 12:18

    Источник: боевик самоподорвался во время задержания в Ингушетии

    Мария Еремина , Нина Петлинова

    Во время спецоперации в районе села Али-Юрт Назрановского района Ингушетии по задержанию двоих боевиков один из них совершил самоподрыв. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Он уточнил, что у боевика был пояс шахида, который он активировал во время операции по задержанию. Неизвестно, пострадал ли от взрыва кто-либо из силовиков или гражданских.

    По данным источника, второго боевика еще не задержали — сейчас его ищут.

    Новости SMI.FM