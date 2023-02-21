Эксклюзив 21 февраля 2023, 17:56 «Истерила так, что капилляры полопались». Петербурженку заподозрили в избиении дочери скалкой Петербурженку заподозрили в избиении дочери скалкой

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Накануне в 5-е нейрохирургическое отделение больницы Санкт-Петербурга попала 12-летняя девочка с черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей бедра, с поверхностными ссадинами шеи и плеча. По информации источника "360" в экстренных службах, такие травмы ребенок получил от матери, которая ударила ее скалкой и шваброй. Мать била ребенка два дня подряд, 18 и 19 февраля, уточнил источник. Однако женщина отрицает побои. В беседе с «360» она рассказала, что на самом деле произошло между ней и дочерью.

«Скалкой я ей пригрозила. Я ударила ребенка рукой несколько раз по ягодице. Потом мы с ее крестной вышли из комнаты. Все это время дочка истерила, а когда вернулись, чтобы успокоить ее, то заметили валявшийся стул. Может, она ударилась об него головой», — рассказала собеседница.

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При этом женщина уверяет, что не избивала ребенка. Она рассказала, что все ее слова и действия может подтвердить крестная дочки, которая была в тот день у них в квартире.

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«Видимо, у ребенка подростковый период, что устроила такую забастовку. Она так кричала, истерила, что капилляры на лице полопались. Девочка всегда была спокойной, никаких скандалов у нас раньше не было», — заключила мать.

По ее словам, сейчас дочь чувствует себя хорошо, и ее уже собираются выписывать из больницы.