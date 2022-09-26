Эксклюзив 26 сентября 2022, 18:08 Поделиться Telegram

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Viber «Истерика и слезы». Коллега матери напавшего на ижевскую школу — о реакции женщины Коллега матери напавшего на школу в Ижевске: у женщины случилась истерика, она сразу ушла РИА «Новости»

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Мама напавшего на школу в Ижевске вооруженного преступника эмоционально отреагировала на новость о том, что совершил ее сын. Об этом «360» рассказал коллега женщины по работе в рыболовном магазине в Ижевске.

«После того, как узнала об этой новости, ушла куда-то, наверное, домой. Истерика была, слезы. Не могу сказать, откуда она узнала точно», — сообщил он.

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Сотрудник магазина отметил, что ни разу не видел, чтобы обвиняемый приходил к матери в магазин. Сама про него она ничего не рассказывала.

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Трагедия произошла утром 26 сентября в ижевской школе № 88. Известно, что мужчина прошел в учебное заведение с двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

По последней информации, жертвами стрелка стали 15 человек, среди них 11 детей и четверо взрослых. Кроме того, ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Одной из первых жертв напавшего стал 74-летний охранник. Сын сотрудника ЧОП рассказал «360», что отца ценило руководства учебного заведения и не хотело, чтобы на ответственном посту его сменил кто-то другой.

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