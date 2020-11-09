Адвокат Конкина рассказал о результатах экспертизы по делу о смерти дочери артиста
«Мы попросили Следственный комитет, и он нам подтвердил, что будет проведен допрос судмедэксперта, который проводил данную экспертизу для того, чтобы уточнить, в результате чего могла возникнуть данная асфиксия: или в результате кратковременной потери сознания, или в результате противоправных действий третьих лиц, которые в тот момент находились в бассейне», — рассказала Нитченко «360».
Она добавила, что Конкина много общалась с разными людьми в соцсетях и на сайтах знакомств. Не исключено, что в бассейне в момент гибели женщины могли находиться ее интернет-знакомые с таких сайтов.
Нитченко подчеркнула, что хочет проверить и пропажу фамильных драгоценностей Конкиной, которые ей подарила семья.
По результатам судмедэкспертизы, в крови Конкиной нашли 0,4% алкоголя и препарат «Диазепам», который применяют в качестве седативного, снотворного и противотревожного средства. Наркотики погибшая не принимала.
София Конкина погибла 24 сентября после похода в фитнес-клуб на Красной Пресне, где она плавала в бассейне. Женщина утонула. Ее отец — актер Владимир Конкин — считает, что Софию убили. Он попросил председателя СК России Александра Бастрыкина провести тщательное расследование гибели дочери.