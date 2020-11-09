Адвокат Конкина рассказал о результатах экспертизы по делу о смерти дочери артиста

София Конкина захлебнулась в бассейне, следует из результатов судмедэкспертизы по делу о гибели женщины. Она могла наглотаться воды из-за хронических сердечных болезней, сказано в заключении, копия которого оказалась в распоряжении «360». Адвокат погибшей Юлия Нитченко будет настаивать на допросе эксперта, который пришел к такому заключению.

«Мы попросили Следственный комитет, и он нам подтвердил, что будет проведен допрос судмедэксперта, который проводил данную экспертизу для того, чтобы уточнить, в результате чего могла возникнуть данная асфиксия: или в результате кратковременной потери сознания, или в результате противоправных действий третьих лиц, которые в тот момент находились в бассейне», — рассказала Нитченко «360».

Она добавила, что Конкина много общалась с разными людьми в соцсетях и на сайтах знакомств. Не исключено, что в бассейне в момент гибели женщины могли находиться ее интернет-знакомые с таких сайтов.

Нитченко подчеркнула, что хочет проверить и пропажу фамильных драгоценностей Конкиной, которые ей подарила семья.

По результатам судмедэкспертизы, в крови Конкиной нашли 0,4% алкоголя и препарат «Диазепам», который применяют в качестве седативного, снотворного и противотревожного средства. Наркотики погибшая не принимала.

София Конкина погибла 24 сентября после похода в фитнес-клуб на Красной Пресне, где она плавала в бассейне. Женщина утонула. Ее отец — актер Владимир Конкин — считает, что Софию убили. Он попросил председателя СК России Александра Бастрыкина провести тщательное расследование гибели дочери.