Криминал 09 декабря 2023, 11:18 Исполнителя взрыва на БАМе отправили в СИЗО Суд в Омске арестовал гражданина Белоруссии по делу о теракте на БАМе РИА «Новости»

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Центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, которого обвинили в теракте на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС.

Еремеева отправят в омское СИЗО. Во время судебного заседания подсудимый признался, что планировал остановить движение по железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

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По материалам уголовного дела, у ранее не судимого мужчины нет регистрации в России. Осенью 2023 года ему передали взрывные устройства с указанием подорвать магистраль.

Сами теракты произошли 29 и 30 ноября в Северомуйском тоннеле. В результате подрыва железнодорожных составов загорелись цистерны с горючим.

ФСБ России сообщила о задержании подозреваемого 7 декабря, его проверяли на причастность к другим диверсиям в России. Беларус признался, что получал указания от Украины. Взрыв на БАМ квалифицировали как теракт.