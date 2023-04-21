Криминал 21 апреля 2023, 10:27 Исполнителя покушения на главу Горловки завербовала СБУ — ФСБ ФСБ: исполнителя покушения на мэра Горловки Приходько завербовала СБУ Telegram

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Служба безопасности Украины (СБУ) завербовала исполнителя сорванного покушения на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом заявили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил телеканал РЕН ТВ.

Силовики уточнили, что мужчина оказался в поле зрения спецслужб России сразу же после вербовки. Сотрудники ФСБ сейчас разыскивают всех людей, которые причастны к покушению.

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По данным ведомства, исполнителем неудавшегося покушения стал Артем Пызин, ему приказали еще в марте 2023 года начать слежку за Иваном Приходько. Агент СБУ должен был установить бомбу и активировать ее, когда мэр Горловки зашел бы в кафе.

«В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий пытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — добавили представители ФСБ. Их процитировал ТАСС.

Ранее 21 апреля стало известно, что Федеральная служба безопасности России предотвратила покушение на Приходько. Если бы теракт произошел, то пострадал бы не только мэр Горловки и его сотрудники, но и мирные жители.