Криминал 13 декабря 2023, 12:43 Исполнитель убийства депутата Старовойтовой передумал выходить из колонии Исполнитель убийства Старовойтовой Акишин решил не выходить из колонии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Признанный виновным в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал обращение Виталия Акишина, согласно которому он отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Реклама

«Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — написал суду осужденный.

Почему Акишин передумал, он не указал. Как уточнили в пресс-службе, на это осужденный имеет полное право.

О ходатайстве Акишина стало известно накануне. Он подал заявление с просьбой освободить его условно-досрочно от наказания за убийство парламентария, которое Виталий совершил в 1998 году. Суд приговорил его к 23,5 года колонии строгого режима в мае 2005 года. Его признали виновным в убийстве Старовойтовой и покушении на ее помощника Руслана Линькова.

Большую часть срока Акишин уже отбыл. Он заявлял, что получал поощрения и благодарности в колонии.