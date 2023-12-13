13 декабря 2023, 12:43
Исполнитель убийства депутата Старовойтовой передумал выходить из колонии
Исполнитель убийства Старовойтовой Акишин решил не выходить из колонии
Признанный виновным в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой Виталий Акишин отозвал свое прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал обращение Виталия Акишина, согласно которому он отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении.
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«Благодарю заранее и прошу прощения за форс-мажор», — написал суду осужденный.
Почему Акишин передумал, он не указал. Как уточнили в пресс-службе, на это осужденный имеет полное право.
О ходатайстве Акишина стало известно накануне. Он подал заявление с просьбой освободить его условно-досрочно от наказания за убийство парламентария, которое Виталий совершил в 1998 году. Суд приговорил его к 23,5 года колонии строгого режима в мае 2005 года. Его признали виновным в убийстве Старовойтовой и покушении на ее помощника Руслана Линькова.
Большую часть срока Акишин уже отбыл. Он заявлял, что получал поощрения и благодарности в колонии.
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