Испанский каннибал расчленил тело матери и съел его вместе со своей собакой

Житель Испании лишил жизни свою мать и расчленил ее. Частями тела он поделился с собственным псом. Мужчина сообщил, что к убийству его принудили голоса в голове. Об этом рассказали The Sun.

Трагедия произошла в Мадриде. Там убийца проживал с семьей. Следствие выяснило, что мужчина разрезал тело матери более чем на тысячу кусков. Каждый день он ел по фрагменту тела, а также делился со своей собакой.

Женщину стали искать лишь через месяц, когда в полицию обратился ее обеспокоенный друг. Следователи обнаружили останки тела в холодильнике, а кости убитой были разбросаны по всему дому.

Мужчина не стал отрицать свою вину. На данный момент ему грозит до 15 лет тюрьмы, добавили в Nation News.