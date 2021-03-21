Испания выслала в Россию мошенника и наркоторговца

В Россию из Испании экстрадировали двух человек. Осужденного за мошенничество бывшего директора Упрдор «Волга» и гражданина Эквадора, которого обвинили в контрабанде и продаже крупной партии кокаина.

​По требованию Генпрокуратуры РФ Испания экстрадирует россиянина Сергея Гаврилова и жителя Эквадора Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье. Гаврилова обвинили в превышении должностных полномочий. Также решением Ленинского районного суда города Чебоксары Чувашской Республики его признали виновным как пособника в мошенничестве, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, рассказали в ведомстве.

Из приговора суда известно, что в мае 2012 года глава ФКУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» Гаврилов сливал информацию и устранял препятствия для похищения денег ОАО «Чувашавтодор» в размере 11 миллионов 500 тысяч рублей. Их полноценным владельцем является Чувашская Республика.

Гаврилову заплатили за подделку результатов аукциона на права на госконтракт. В 2013 году он заключил данные контракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна „Сызранская“» на ремонт автодорог на 106 миллионов 664 тысячи рублей. При этом эти участки дорог находились на обслуживании ОАО «Дорисс» и ООО «Мордовдор-строй». В результате этого бюджету РФ нанесли значительный ущерб.

Кроме того, в настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению Гаврилова, откуда следует, что он, занимая вышеуказанную должность, заключил с ГУП Чувашской Республики «Республиканское управление капитального строительства» договор на выполнение работ. По данному договору субподрядная организация ООО СПФ «ДОРСтрой Ремонт» на земельных участках, принадлежащих ООО «СП „Стрелецкое“», провела строительно-монтажные и земляные работы, которые причинили ущерб на 3 миллиона 823 тысячи рублей.

В 2016-м Гаврилова объявили в международный розыск, в 2019-м задержали в Испании. Тогда Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В 2020 году приняли решение о его экстрадиции.

Также зарубежные коллеги по запросу Генепрокуратуры РФ выдали для привлечения к уголовной ответственности Кортеса Кинонеса Франсиско Шавье.

Он обвиняется в контрабанде наркотиков организованной группой в особо крупном размере и незаконном сбыте наркотиков организованной группой. Также в особо крупном размере, сообщила прокуратура.

По версии следствия, в октябре–ноябре 2018 года гражданин Эквадора Кортес Кинонес Франсиско Шавье совместно с другими людьми на теплоходе Baltic Autumn, который следовал из порта города Гуаякиль Республики Эквадор в порт Санкт-Петербурга, переместили через таможню семь килограммов кокаина. Затем наркотик был продан в Санкт-Петербурге.

После совершения преступления он скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем также был объявлен в розыск. В июне 2020 года его задержали в Испании. Генпрокуратура РФ просила зарубежных коллег выдать мужчину. Лишь в феврале 2021 года запрос об экстрадиции удовлетворили.