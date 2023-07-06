Криминал 06 июля 2023, 17:50 Испания выдала России мошенницу, скрывавшуюся от правосудия 9 лет Генпрокуратура: Испания экстрадировала в Россию осужденную в 2014 году Ферузу Таирову

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Испания выдала России жительницу Московской области Ферузу Таирову, осужденную еще в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Таирову назначили гендиректором компании по решению общего собрания акционеров. Женщина, нарушив правила деятельности организации, передала часть нежилых помещений в аренду юрлицам, руководителями и учредителями которых были ее родственники и знакомые.

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Ревизия помогла обнаружить, чем занималась Таирова. Хотя ее ограничили в полномочиях, гендиректор вместе с соучастником начала разрабатывать преступный план. В его рамках женщина хотела получить доступ к реестру акционеров и переоформить право собственности на акции.

В июне 2014 года Раменский городской суд Московской области признал Таирову виновной в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Правоохранители установили, что фигурантка похитила акции и другое имущество юрлица, причинив ущерб почти на 300 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к 1,5 года колонии общего режима. Приговор вынесли заочно, поскольку обвиняемая скрылась от правоохранителей.

По поручению Генпрокуратуры Таирову объявили в международный розыск. В марте 2016 года Национальное центральное бюро Интерпола Испании сообщило о задержании мошенницы. Российская сторона направила запрос о выдаче преступницы.

«Несмотря на принятие компетентными органами Испании положительного решения о ее экстрадиции в Россию, выдача была приостановлена в связи с тем, что женщина скрылась и испанскими правоохранительными органами осуществлялся ее розыск», — пояснили в Генпрокуратуре.

В итоге ведомство все же добилось выдачи Таировой. Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России поручили принять и доставить раменчанку на территорию России.