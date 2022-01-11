Исчезнувшую девочку нашли спустя 9 лет под Нижним Новгородом. Дело ждет новое расследование

Следователи Нижегородской области вновь начали расследовать уголовное дело об исчезновении 15-летней девочки после перерыва. Подросток пропала в 2013 году.

В пресс-службе регионального СК напомнили, что школьница 21 июня 2013 года вышла из своего дома в рабочем поселке Гидроторф Нижегородской области и не вернулась. У девушки были особенности развития.

По факту ее исчезновения открыли уголовное дело, начались масштабные поиски, специалисты проводили экспертизы, но ребенка так и не нашли. Спустя два года предварительное расследование остановили.

При этом поиски девушки продолжались, осенью 2021 года в лесопарке Гидроторфа обнаружили человеческие кости. Судмедэксперты заявили, что ничто не указывает на криминальный характер смерти. Родные школьницы опознали одежду, в которой та была в день исчезновения.

«В настоящее время предварительное расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 15-летней девочки возобновлено», — сказано в сообщении ведомства.

Для опознания останков в скором времени пройдет молекулярно-генетическая экспертиза.