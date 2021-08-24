Исчезновения 8 детей начали расследовать в Тюмени после убийства пропавшей девочки

СК расследует уголовное дело о пропаже еще восьми детей в разное время в Тюмени по материалам СМИ. Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании после того, как одну из пропавших девочек нашли убитой.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время. Уголовное дело (статья 105 УК РФ) находится в производстве Главного следственного управления СК России», — отметила она.

Петренко добавила, что Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу. В нем следователи должны тщательно проанализировать сведения по всем исчезновениям детей, которые до сих пор не найдены. Она подчеркнула, что речь идет об обстоятельствах исчезновения несовершеннолетних в разные годы, которые опубликовали местные СМИ.

Речь идет о девяти случаях, которые произошли в Тюменской области с 1997 года. Тела некоторых пропавших нашли ранее — следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Последней находкой стало тело восьмилетней девочки, которая пропала этим летом: его нашли на берегу озера Оброчное в Тюмени 19 августа.