Иркутского чиновника заподозрили в злоупотреблении служебным положением и задержали. Видео

По данным следствия, Душин от имени администрации заключил с коммерческой фирмой контракт на работы по благоустройству. Позже он подписал акт о приемке, хотя компания благоустройство не завершила. Услуги фирмы оплатили из областного и муниципального бюджета. Стоимость работ составила более 40 миллионов рублей. 16 миллионов рублей из них — это стоимость невыполненных или проведенных с нарушениями работ.

Эти деньги подрядчик перевел на счет юридических лиц под влиянием Душина, уверены следователи.

Силовики задержали Душина в аэропорту Иркутска. В администрации и у него дома провели обыски. Его подозревают в преступлении, которое предусмотрено частью третьей статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями,совершенное главой органа местного самоуправления, повлекшее тяжкие последствия».