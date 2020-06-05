Иркутского бизнесмена привязали к батарее и заставили отдать маски на 31 миллион рублей

По данным следствия, это был знакомый предпринимателя. Злоумышленник пришел к нему домой, привязал в батарее и с помощью применения физической силы вынудил его изменить адрес доставки партии масок стоимостью более 31 миллиона рублей. После получения он перевез их в Москву для продажи.

«В настоящее время обвиняемый арестован. Следователями СКР проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников преступления», — рассказали в пресс-службе.