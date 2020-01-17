Иркутского бизнесмена обвинили в контрабанде леса на 50 млн рублей

Полиция задержала директора лесозаготовительного предприятия из иркутского города Зима. Он подозревается в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины. Материал уже оценили в 50 миллионов рублей.

«В результате следственных действий предотвращено незаконное перемещение через таможенную границу РФ пиломатериалов и круглого леса стоимостью около 50 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также задержаны наемный работник и юрист предприятия. Четвертый человек, замешенный в этом деле, задержан в Забайкальском крае рядом с российской государственной границей.

Полиция провела обыски в домах подозреваемых, а также в цехах и складах переработки и отгрузки древесины. Там найдено 20 единиц лесозаготовительной техники на 30 миллионов рублей, внедорожники премиум-класса, а также документы, банковские карты, иностранная валюта, компьютеры.

Суд по ходатайству следствия арестовал трех подозреваемых. Еще один фигурант дела — под подпиской о невыезде. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере». Расследование продолжается.