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    21 ноября 2021, 10:46

    Иркутским бандитам, похищавшим людей, вынесли приговор

    Прокуратура Иркутской области вынесла приговор бандитам, которые больше года похищали людей и вымогали деньги

    Иван Степанов, Редакция «360»

    В Иркутской области вынесли обвинительный приговор семи бандитам, которые больше года похищали людей, вымогали деньги и совершали другие преступления. Об этом сообщили на сайте областной прокуратуры.

    Иркутским бандитам, похищавшим людей, вынесли приговор

    Несколько лет назад один из местных жителей создал вооруженную группировку со своими знакомыми. Члены банды использовали огнестрельное оружие, металлические прутья и ножи.

    «<…> они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. „а“ ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. „а“, „б“, „в“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. „г“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. „а“ ч. 3 ст. 111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), чч. 1-3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сообщили в областной прокуратуре.

    В 2016–2017 годах бандиты напали на четырех человек. Как рассказали члены группировки, потерпевшие распространяли наркотические вещества. Подсудимые жители Иркутска действовали по одной схеме: они закрывали людей в машине и отвозили их в уединенное место. Там бандиты вымогали у жертв деньги, угрожали оружием и применяли насилие.

    В 2016 году банда несколько раз выстрелила в мужчину, который оскорбил лидера группировки. В 2017 году преступники взялись за других потерпевших — трех местных жителей они подозревали в поджоге торгового павильона, принадлежащего одному из них.

    В том же году деятельность банды пресекли сотрудники областного ГУ МВД и Росгвардии. Уголовное дело расследовали в региональном СУ СК РФ.

    В Астрахани поймали сбежавшего из психбольницы бандита Магомеда Алханова. 10 лет назад его отправили за решетку по обвинению в приготовлении к теракту. Найти преступника удалось не без помощи местных жителей.