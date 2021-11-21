Иркутским бандитам, похищавшим людей, вынесли приговор

В Иркутской области вынесли обвинительный приговор семи бандитам, которые больше года похищали людей, вымогали деньги и совершали другие преступления. Об этом сообщили на сайте областной прокуратуры.

Несколько лет назад один из местных жителей создал вооруженную группировку со своими знакомыми. Члены банды использовали огнестрельное оружие, металлические прутья и ножи.

«<…> они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. „а“ ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. „а“, „б“, „в“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), пп. „г“, „з“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п. „а“ ч. 3 ст. 111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), чч. 1-3 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сообщили в областной прокуратуре.

В 2016–2017 годах бандиты напали на четырех человек. Как рассказали члены группировки, потерпевшие распространяли наркотические вещества. Подсудимые жители Иркутска действовали по одной схеме: они закрывали людей в машине и отвозили их в уединенное место. Там бандиты вымогали у жертв деньги, угрожали оружием и применяли насилие.

В 2016 году банда несколько раз выстрелила в мужчину, который оскорбил лидера группировки. В 2017 году преступники взялись за других потерпевших — трех местных жителей они подозревали в поджоге торгового павильона, принадлежащего одному из них.

В том же году деятельность банды пресекли сотрудники областного ГУ МВД и Росгвардии. Уголовное дело расследовали в региональном СУ СК РФ.

В Астрахани поймали сбежавшего из психбольницы бандита Магомеда Алханова. 10 лет назад его отправили за решетку по обвинению в приготовлении к теракту. Найти преступника удалось не без помощи местных жителей.