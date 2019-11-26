Иркутский школьник рассказал о спасении девочки от педофила

Старшеклассник Вячеслав Дорошенко, который спас девочку от педофила в Иркутске, возвращался домой с тренировки, когда услышав крики ребенка. Тогда он прежде всего хладнокровно попытался найти взрослого помощника.

Иркутский школьник отбил девочку у педофила Подробнее

«Впереди меня шла девочка, я ее обогнал, дошел до железной дороги, услышал крик ее и увидел, как мужчина сажает ее в машину. Я быстренько оглянулся, увидел единственного взрослого в округе, подбежал к нему, сообщил о происшествии и мы побежали к машине похитителя», — рассказал Дорошенко.

На помощь подростку пришел 28-летний Глеб Сизых — он вышел после завода с работы и по счастливой случайности задержался в этом районе. Нужно было прогреть двигатель машины. В этот момент школьник и сообщил ему о похищении.

Происшествие случилось 23 ноября на улице Новаторов в Иркутске. Злоумышленник увидел девятилетнюю девочку, силой посадил ее к себе в машину и попытался уехать, однако на помощь ребенку уже спешили случайные прохожие Дорошенко и Сизых.

Позже похитителя задержали. Им оказался ранее дважды судимый за преступления сексуального характера местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Похищение ребенка». Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.