Иркутский школьник отбил девочку у педофила

Педофил в Иркутске похитил 9-летнюю девочку. Проходивший мимо старшеклассник услышал крики и спас ребенка — он заблокировал автомобиль, в котором находился ребенок.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Иркутской области, инцидент произошел 23 ноября на улице Новаторов в Иркутске. Похититель сидел в своей машине, которую припарковал возле торговых складов.

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Он увидел девочку, схватил ее и затолкал в автомобиль. После этого он попытался уехать, однако проходящий мимо 16-летний школьник заподозрил неладное и обратился за помощью к прохожему. Вдвоем догнали машину, заблокировали ее и спасли ребенка, однако злоумышленник смог уехать.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали. Оказалось, что у него есть две судимости а преступления сексуального характера. На свободу он вышел в 2017 году. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье УК РФ «Похищение ребенка». Задержанному мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Ленинский районный суд Иркутска уже арестовал подозреваемого в похищении девочки.