Иркутский гонщик погиб при попытке скрыться от полиции

В Иркутске гонщик, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в уборочную технику. Нарушитель дорожного движения погиб.

Погоня произошла после 23:00. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

Сначала сотрудники Госавтоинспекции во время службы обратили внимание на автомобиль Toyota Premio на парковке торгового центра. Водитель иномарки совершал элементы экстремального вождения. При приближении экипажа дорожной полиции попытался скрыться.

Во время погони сотрудники ГИБДД неоднократно требовали остановиться, они угрожали открыть стрельбу. Однако 24-летний мужчина не реагировал на предупреждения. На Академическом мосту он не справился с управлением и врезался в уборочную технику. Водитель седана погиб, водитель уборочной техники и пассажир не пострадали.

После смертельного ДТП было установлено, что водитель «Тойоты» никогда не получал водительского удостоверения, а автомобиль не был зарегистрирован в подразделении ГИБДД. В момент погони погибший не был пристегнут ремнем безопасности.

Полиция проводит проверку, после чего будет дана оценка всем участникам дорожно-транспортного происшествия.