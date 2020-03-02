Иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей и подавился

Замглавы иркутского Россельхознадзора, которого арестовали за взятку, пытался уничтожить улики прямо во время задержания. При следователях он проглотил листок, на котором были написаны разные суммы.

Видео задержания Владимира Журавлева опубликовал СК РФ на своем YouTube-канале. В кадр попал момент, когда чиновник схватил со стола лист бумаги и начал его жевать. Мужчина подавился, и один из силовиков участливо похлопал его по спине. Полюбоваться этим моментом можно на 22 секунде видео.

Следствие считает, что замруководителя местного отделения Россельхознадзора получил 160 тысяч рублей от предпринимателя. Деньги предназначались как вознаграждение за выдачу фитосанитарных сертификатов. Эти документы требовались для экспорта леса.

Журавлеву предъявили обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Октябрьский районный суд арестовал чиновника на два месяца.