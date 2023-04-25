25 апреля 2023, 14:37
Иркутские следователи раскрыли дело об убийстве 12-летней давности
Следователям Иркутской области удалось раскрыть громкое дело об убийстве инкассатора в 2011 году. Об этом сообщил «Царьград».
По данным следствия, летом 2011 года двое мужчин напали на сотрудника финансовой организации и выстрелили в него. Потом они схватили сумку, в которой было два миллиона рублей, и скрылись с места преступления.
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Отмечается, что от полученных ранений потерпевший скончался в больнице. Спустя 12 лет после совершения преступления обвиняемых в убийстве мужчин заключили под стражу.
Преступления
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