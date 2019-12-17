Иркутские правоохранители задержали хакера. Он взломал онлайн-игру

По данным издания, хакер создал специальную программу для компьютерной онлайн-игры и за материальное вознаграждение предоставлял доступ к ней. С ее помощью можно было автоматизировать игровой процесс с целью получить преимущество перед другими участниками игры.

Отмечается, что во время обыска у задержанного изъяли мобильник, компьютерную технику и другие электронные носители информации. С нарушителя взята подписка о невыезде.