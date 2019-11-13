Иркутские правоохранители поймали насильника, который скрывался 11 лет

По данным информагентства, в 2008 году в Калининграде трое горожан надругались над 18-летней девушкой. Двоих осудили и отправили в тюрьму. Третьему удалось скрыться. Его объявили в розыск. «Утро.ру» уточнило, что насильника поймали в начале ноября. Он сознался в содеянном и рассказал, что какое-то время жил в шалаше в Калиниграде, после чего перебрался на пароме в Санкт-Петербург, а затем через Москву в Иркутскую область.