Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде леса на миллионы рублей
Иркутская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде пиломатериалов в Афганистан. Также завели два дела о невозврате из этой страны в Россию более 228 миллионов рублей, вырученных от экспорта древесины. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Уголовные дела завели против двух фирм-экспортеров, которые работали в Тайшетском районе Иркутской области. Компании заключали долгосрочные контракты на поставку пиломатериалов из ели в Афганистан. Однако при этом в Россию не вернули 172,9 миллиона рублей и свыше 55,8 миллиона рублей.
В результате этого в отношении компаний возбудили уголовные дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств». Также против одной из компаний возбудили дело по статье «Контрабанда» за попытку вывезти вывезти лес по фиктивному договору купли-продажи.