Девочку с Украины в ирландском доме для беженцев 75 раз порезали ножом | 360°

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Девочку с Украины в ирландском доме для беженцев 75 раз порезали ножом

Irish Mirror: 8-летней украинской беженке в Ирландии нанесли 75 ножевых ранений

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В ирландской деревне Клэркасл напали на семью с Украины. В доме для беженцев нашли восьмилетнюю девочку. На теле ребенка выявили 75 ранений ножевых ранений. Ее мама лежала рядом без сознания, сообщила газета Irish Mirror.

Правоохранителей и медиков вызвали жители дома для беженцев — бывшей гостиницы, которая некоторое время была заброшена, а потом переоборудована для приезжих. Они услышали крики и попытались войти в комнату, но не смогли, и вызвали экстренные службы.

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Преступник порезал восьмилетней девочке туловище и шею. Врачи насчитали 75 ножевых ранений. Чудом ни один из ее органов не пострадал, но девочка, как и ее 46-летняя мать, находится в критическом состоянии. Их госпитализировали в университетскую клинику Лимерика.

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«Полиция больше никого не ищет в связи с этим делом», — сообщил источник газеты.

Однако официально расследование еще продолжается. Правоохранители опросили беженцев и провели обыски. На время следствия их переселили в другой дом, а к семье приставили охрану.

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