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    11 декабря 2020, 19:13

    Иранца задержали по подозрению в краже $250 млн в Москве

    Дарья Морозова

    Гражданин Ирана задержан в Москве. Он находился в международном розыске по подозрению в краже 250 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

    По данным «Газеты.ru», мужчину объявили в розыск еще в октябре этого года.

    «Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — уточнила Волк.

    В данный момент подозреваемый находится в полиции.