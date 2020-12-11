Иранца задержали по подозрению в краже $250 млн в Москве

По данным «Газеты.ru», мужчину объявили в розыск еще в октябре этого года.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — уточнила Волк.

В данный момент подозреваемый находится в полиции.