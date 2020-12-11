Иранца задержали по подозрению в краже $250 млн в Москве
Гражданин Ирана задержан в Москве. Он находился в международном розыске по подозрению в краже 250 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным «Газеты.ru», мужчину объявили в розыск еще в октябре этого года.
«Сотрудниками НЦБ Интерпола совместно с оперативниками Главного управления МВД России по Москве задержан гражданин Исламской Республики Иран Джами Сейедэсмаил», — уточнила Волк.
В данный момент подозреваемый находится в полиции.