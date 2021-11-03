Главу крымского города Игоря Ипатко поймали на взятке

В Белогорске главу городской администрации Игоря Ипатко задержали сотрудники ФСБ. Чиновника поймали с поличным при получении крупной взятки.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о задержании Ипатко на своей странице «ВКонтакте», поблагодарив коллег из силового ведомства за высокий профессионализм и верность долгу.

«Борьба с коррупцией — это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», — подчеркнул он.

Чиновника, уточнила газета «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ, взяли при получении 1,4 миллиона рублей. Сумма предназначалась Ипатко за покровительство бизнесу.