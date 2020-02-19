Инженер вагонного депо нанес РЖД ущерб на сумму более 500 тысяч рублей

Житель Санкт-Петербурга с подельниками менял новые колесные пары вагонов на старые.

Как сообщил портал «Утро.ру», на территории путевой машинной станции железнодорожной станции Рябово правоохранители обнаружили автомобиль, в котором лежали 20 колесных пар.

Похищенные колесные пары, принадлежащие ОАО «РЖД», оценили на сумму более 500 тысяч рублей. Отмечается, что замена новых деталей старыми могла нанести «непоправимые последствия для транспортных предприятий и пассажиров».

Против инженера и его подельников возбудили уголовное дело о краже. Им грозит до шести лет лишения свободы.