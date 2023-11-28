Криминал 28 ноября 2023, 11:13 Инвестиции «по-крупному». Лжеброкеры обманули пенсионеров из Москвы на миллионы рублей Лжеброкеры украли у пенсионеров в Москве более 8 млн рублей под видом инвестиций Unsplash

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В Москве аферисты развели двух пенсионеров на более чем восемь миллионов рублей. Они представились брокерами и предложили вложиться в инвестиции «по-крупному», уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, одной из жертв стала женщина, которая не в первый раз попала на удочку мошенников. В этом году она уже переводила на «безопасные счета» более двух миллионов рублей. В этот раз женщина решила заработать на инвестициях и потеряла свыше шести миллионов рублей.

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Ей позвонил мужчина и предложил вложить деньги, чтобы потом на них заработать. Далее с ней связался псевдоброкер, по его указаниям она перешла по ссылке и установила на телефон специальное приложение, а затем по указанным картам перевела свои средства.

Еще одной жертвой стал 72-летний пенсионер. Мошенники действовали с ним по той же схеме. Пожилой мужчина потерял более двух миллионов рублей. Что все это оказалось обманом, он догадался только тогда, когда его попросили взять кредит.

Известно, что это не единственная схема, по которой зарабатывают аферисты. Мошенники также звонят на телефон и представляются либо сотрудниками банков, либо представителями правоохранительных органов. Например, злоумышленники таким образом вынудили пенсионерку из Москвы продать квартиру за 13,5 миллиона рублей.

Столичная прокуратура напомнила, что ни полиция, ни банки, ни даже брокеры не пишут в соцсетях и не звонят на телефоны с просьбой о переводе денежных средств. Если вам поступило такое обращение, то необходимо положить трубку и не реагировать, чтобы не стать жертвой мошенников.