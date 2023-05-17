Криминал 17 мая 2023, 05:46 Инвалида отправили на принудительное лечение в психбольницу за убийство ребенка KP: в Кисловодске инвалида отправили на лечение в психбольницу за убийство ребенка РИА «Новости»

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В Кисловодске обвиняемого в убийстве полуторагодовалого ребенка отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Женщина оставила дома пьяного супруга и ушла. Утром ей привезли ребенка, с которым она работала няней. Родители спокойно отдали девочку мужчине, так как ранее он зарекомендовал себя с положительной стороны — играл с ребенком и помогал супруге.

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Спустя некоторое время соседи обнаружили тело ребенка на лестничной площадке. Криминалисты нашли на нем девять ножевых ранений.

Подозреваемого задержали, он бредил и заявлял, то «должен был это сделать». Следователи выяснили, что 55-летний мужчина страдает расстройством личности и преступление совершил в состоянии временного психического помешательства. Обвиняемого поместили в психбольницу на принудительное лечение.