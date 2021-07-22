Инвалида осудили за убийство в Петербурге

Инвалид-колясочник получил год лишения свободы за убийство собутыльника в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание NEVA.Today со ссылкой на пресс-службу городских судов.

По данным ИА «Невские новости», мужчины выпивали на детской площадке. По словам подсудимого, его знакомый напал на него с палкой. В ответ инвалид достал нож и ударил нападавшего в живот. От полученного ранения собутыльник скончался на месте. Суд приговорил обвиняемого в убийстве к году лишения свободы. Кроме того, он обязан выплатить материальный ущерб брату убитого.