Криминал 15 августа 2023, 16:37 Интерпол поймал находившегося в международном розыске мигранта из Таджикистана Интерпол задержал в Новом Девяткине торговца наркотиками из Таджикистана РИА «Новости»

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В Новом Девяткине Всеволожского района сотрудники Интерпола задержали 30-летнего уроженца Таджикистана. Мужчина находился в международном розыске за наркоторговлю с 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В своей стране мужчину разыскивают за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта», — указали в ведомстве.

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В Россию уроженец Таджикистана попал 5 июля. Он добрался до Санкт-Петербурга из Антальи. После чего зарегистрировался в Новом Девяткине, где его и арестовали.

Правоохранители забрали 30-летнего злоумышленника в отдел полиции. Оперативные службы Ленобласти через НЦБ Интерпола сообщили коллегам из Таджикистана о поимке преступника.

Ранее в Челябинске полицейские задержали 34-летнего иностранца, который распространял метадон. Мужчина организовал тайник в Ленинском районе, где позже правоохранители нашли более 800 граммов запрещенных веществ.