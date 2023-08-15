15 августа 2023, 16:37
Интерпол поймал находившегося в международном розыске мигранта из Таджикистана
Интерпол задержал в Новом Девяткине торговца наркотиками из Таджикистана
В Новом Девяткине Всеволожского района сотрудники Интерпола задержали 30-летнего уроженца Таджикистана. Мужчина находился в международном розыске за наркоторговлю с 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«В своей стране мужчину разыскивают за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта», — указали в ведомстве.
Реклама
В Россию уроженец Таджикистана попал 5 июля. Он добрался до Санкт-Петербурга из Антальи. После чего зарегистрировался в Новом Девяткине, где его и арестовали.
Правоохранители забрали 30-летнего злоумышленника в отдел полиции. Оперативные службы Ленобласти через НЦБ Интерпола сообщили коллегам из Таджикистана о поимке преступника.
Ранее в Челябинске полицейские задержали 34-летнего иностранца, который распространял метадон. Мужчина организовал тайник в Ленинском районе, где позже правоохранители нашли более 800 граммов запрещенных веществ.
Наркотики
Мигранты
МВД РФ
Таджикистан
Реклама
Реклама