Интернет-знакомый устроил подруге свидание с трупом в Киеве. Видео

Красавец с сайта знакомств пригласил к себе домой в Киеве новую интернет-знакомую. Женщина легко согласилась на свидание, но дома у ее нового приятеля произошло страшное. Вместо того, чтобы отдаться романтическим утехам, парочка начала ссориться. Мужчина, разозлившись, распахнул перед подругой дверцу кладовки. Там оказался труп.

Свидание происходило на Борщаговке, в многоэтажке по улице Зодчих, 68. Квартира с трупом расположена на самом верху, на 14 этаже. Об этом женщина и рассказала полиции, когда ей удалось вырваться.

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По словам перепуганной киевлянки, они с новым знакомым планировали устроить романтический ужин. Когда оказалось, что новые знакомые немного по-разному представляют себе первое романтическое свидание, началась ссора. В запале мужчина и рванул на себя дверцу кладовки. Там среди одежды лежал труп пожилой женщины.

Полиция, прибывшая на место страшной находки, предположила, что женщина умерла не своей смертью. Ее задушили. Об этом говорил пакет у нее на голове, а также сильно замотанная шерстяным шарфом шея. Мужчины в квартире не было.

Вскоре его задержали патрульные. Пока его новая знакомая разговаривала с полицией, он успел покинуть квартиру с трупом и попытаться спрятаться у своих знакомых в доме по улице Якуба Коласа, № 17, — фактически это соседний дом.

Кем приходится задержанному 82-летняя мертвая женщина, правоохранителям еще предстоит выяснить. Вначале он все отрицал, но потом признался в убийстве пенсионерки. Причины, по которым мужчина пошел на преступление, определяет следствие.